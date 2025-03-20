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Аргументы и Факты

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Эксперт Ерёмина: Британия хочет больше автономии от США в ядерном вопросе

Эксперт Ерёмина: Британия хочет больше автономии от США в ядерном вопросе

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с RT прокомментировала сообщения западных СМИ о стремлении Великобритании добиться независимости от США в вопросах применения ядерного оружия.

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Комментарии
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Eduard
Что им бто даст? Ха,ха,ха! А,думают,что это заставит Путина не применить на Англии 50 ядерных ракет? Ха.Ха,ха! Юмористы. На Западе что пьют,их логика смехотворна,что ни слова то бред.В Кембридже бредить готовят?
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