Эксперт Ерёмина: Британия хочет больше автономии от США в ядерном вопросе

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с RT прокомментировала сообщения западных СМИ о стремлении Великобритании добиться независимости от США в вопросах применения ядерного оружия.
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