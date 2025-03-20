Эксперт Ерёмина: Британия хочет больше автономии от США в ядерном вопросе

Eduard

Что им бто даст? Ха,ха,ха! А,думают,что это заставит Путина не применить на Англии 50 ядерных ракет? Ха.Ха,ха! Юмористы. На Западе что пьют,их логика смехотворна,что ни слова то бред.В Кембридже бредить готовят?