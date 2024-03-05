«Стойкость, мужество и милосердие»: Путин поблагодарил женщин, находящихся в зоне СВО

Владимир Путин поблагодарил женщин, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом президент России сказал в своем видеообращении к участникам Всероссийского женского форума, которое опубликовано на сайте Кремля.
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