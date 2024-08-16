Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 представляет классы Авангард и Штурмовик По...

Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 представляет классы Авангард и ШтурмовикПо мере приближения дня релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 издатель Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive продолжают публиковать информацию об игре.
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