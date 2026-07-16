Автор: Александр Тагиров В Рунете опубликовали переписку Ксении Собчак с главным соратником Зеленского.
Соловьёв вышел из себя в эфире из-за слитой переписки: Для них столько сделали, а в ответ – предательство?
Комментарии
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T
Tigra07
Опять этот пропагандон возмущается очевидными фактами? Ну пусть сначала свою забугорную недвижимость толкнёт тамошним барыгам, а вырученные деньги - отправит нашим бойцам.
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4 н.
HotRS
Да он бы с удовольствием толкнул, но не может. Его две виллы в Италии, общ. стоимостью около 8 млн €, арестованы еще в 22-м. А так бы с превеликим удовольствием. Уверен, у Вас нет в этом сомнений.
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4 н.
Николай ИВАНОВ
Я вот только не понимаю, почему Нарусова до сих пор сенатор и почему активы и недвижимость Собчак находящиеся в РОССИИ до сих пор не национализированы..... Это, что дань президента в отношении к А.Собчаку, но ведь Ксения Собчак это не А. Собчак..........
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4 н.
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