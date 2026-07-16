Соловьёв вышел из себя в эфире из-за слитой переписки: Для них столько сделали, а в ответ – предательство?

T Tigra07 Опять этот пропагандон возмущается очевидными фактами? Ну пусть сначала свою забугорную недвижимость толкнёт тамошним барыгам, а вырученные деньги - отправит нашим бойцам.

HotRS Да он бы с удовольствием толкнул, но не может. Его две виллы в Италии, общ. стоимостью около 8 млн €, арестованы еще в 22-м. А так бы с превеликим удовольствием. Уверен, у Вас нет в этом сомнений.