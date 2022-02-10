«Гнусные пасквили»: Депутат Попов о скандале с допинг-пробами Валиевой

Ведущий телепередачи «60 минут» на Первом канале, заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи Евгений Попов прокомментировал ситуацию с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ведущий телепередачи «60 минут» на Первом канале, заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи Евгений Попов прокомментировал ситуацию с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.
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