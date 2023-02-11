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Ойарсабаль и «Сосьедад» продлили контракт до 2028 года. У него 80 голов в 281 игре за клуб

Ойарсабаль и «Сосьедад» продлили контракт до 2028 года. У него 80 голов в 281 игре за клуб

«Сосьедад» объявил о продлении контракта с хавбеком Микелем Ойарсабалем. Новое соглашение 25-летнего испанца с басками рассчитано до конца сезона-2027/28.

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