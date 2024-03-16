Нейросеть поможет восстановить древние фрески знаменитого русского иконописца XVI века

Сотрудники Института космических исследований (ИКИ) РАН используют технологию искусственного интеллекта (ИИ) при реставрации фресок собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, принадлежащих кисти великого русского иконописца Дионисия Мудрого.
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