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В Рязанской области загорелась нефтеустановка на заводе после падения беспилотника

В Рязанской области загорелась нефтеустановка на заводе после падения беспилотника

В результате атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод пострадали два человека. Всего за ночь и утро 13 марта российские средства ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников на территории РоссииРязанский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников, в результате падения БПЛА загорелась нефтеустановка, два человека пострадали, их состояние медики оценивают как средней тяжести, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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