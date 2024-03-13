В Рязанской области загорелась нефтеустановка на заводе после падения беспилотника

В результате атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод пострадали два человека. Всего за ночь и утро 13 марта российские средства ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников на территории РоссииРязанский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников, в результате падения БПЛА загорелась нефтеустановка, два человека пострадали, их состояние медики оценивают как средней тяжести, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.