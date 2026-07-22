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В России ответили на слова Рубио о способности США решить украинский конфликт

В России ответили на слова Рубио о способности США решить украинский конфликт

Россия не согласна с утверждением госсекретаря США Марко Рубио, что США — единственная страна, способная решить конфликт на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

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