В Смоленске приведут в порядок дорогу на улице Кашена

Храм построили в 1146 году В соцсетях распространилась новость о том, что по итогам января-марта этого года туристический поток в Смоленскую область увеличился на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что вызвало большой поток эмоций у местных жителей.
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