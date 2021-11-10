Роспотребнадзор выявил сотрудников без QR-кодов в двух кафе Волгограда

В период с 1 по 7 ноября сотрудники Роспотребнадзора с представителями контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области в время рейдов проверили микрофинансовую организацию Viva Деньги (ООО «МФК «Центр финансовой поддержки»).