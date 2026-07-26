Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ стал новым автомобилем безопасности Формулы-1[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В нынешнем году Mercedes-AMG празднует 30 лет с начала поставок автомобилей безопасности для Формулы-1.
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