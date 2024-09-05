Политолог назвал «человеком Зеленского» нового главу МИД Украины Сибигу

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига, и хотя он является человеком Владимира Зеленского, изменения в украинском руководстве похожи на перестановку кроватей в борделе.
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