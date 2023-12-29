Стартовал прием заявок на V Международный фестиваль-конкурс искусств ´Золотая мечта´. Организатор фестиваля Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы приглашает к участию.
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