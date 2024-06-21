Преемник китайского автомобиля года с запасом хода 1300 км и топовыми технологиями — Huawei Aito M7 Ultra — установил рекорд. Доставлено 10 000 машин за 18 дней

Обновленный Huawei Aito M7 Ultra, который доступен по цене от 40 000 до 45 600 долларов, поступил в продажу в Китае в начале июня, а теперь производитель заявил, что за 18 дней было доставлено более 10 000 машин.
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