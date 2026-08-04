"Мы умрем". Грек испытал острые ощущения в Якутии

Если ваша машина заглохнет тут ночью, вы умрете от невыносимого холода. Такой предстала Якутия для греческого документалиста Василиса Мантзураниса, приехавшего на Оймякон, чтобы искупаться в ледяной купели.
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