В России предложили увеличить пенсии

АНГЕЛ АНГЕЛ

Если бы в России работала налоговики, начали бороться с черными и серыми зарплатами, взяли под контроль всех пришлых мигрантов и уплату ими налогов, нет налогов выдворение из России с лишением гражданства России, имуществ, активов с семьями и родственниками. Переводы ими денег предварительно с каждой суммы удерживать 60% от суммы пока им не будет подтверждено из налоговой службы о уплате налогов. При росте цен, налогов как минимум увеличение и поступление налогов должны как минимум увеличить сборы на 70%, а не на 20% как отчитывается налоговая служба. СК, спецслужбам надо проверить деятельность, поступления налогов в бюджет. Кто разворовывает их, крышует неплательщиков...