Пенсия в России должна составлять 40 процентов от средней зарплаты, в этом случае выплата будет превышать 32,38 тысячи рублей.
В России предложили увеличить пенсии
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Если бы в России работала налоговики, начали бороться с черными и серыми зарплатами, взяли под контроль всех пришлых мигрантов и уплату ими налогов, нет налогов выдворение из России с лишением гражданства России, имуществ, активов с семьями и родственниками. Переводы ими денег предварительно с каждой суммы удерживать 60% от суммы пока им не будет подтверждено из налоговой службы о уплате налогов. При росте цен, налогов как минимум увеличение и поступление налогов должны как минимум увеличить сборы на 70%, а не на 20% как отчитывается налоговая служба. СК, спецслужбам надо проверить деятельность, поступления налогов в бюджет. Кто разворовывает их, крышует неплательщиков...
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16 час.
Анфиса Иванова
Как всегда у Миронова ничего не выйдет. Пенсионеры, губы не раскатывайте! Лучше попейте чайку с лимоном...какая прелесть!
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15 час.
Сергей
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14 час.
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