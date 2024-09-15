Реабилитолог Бондаренко: откажитесь от тяжелых упражнений на утренней зарядке

Утренняя гимнастика не должна проводиться как полноценная тренировка. Это время спокойствия, а не интенсивных упражнений и тяжелых весов, считает реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им.
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