«Симфоническое Pink Floyd шоу» в клубе A2 Green Concert

Музыка Pink Floyd с самого начала предполагала размах и особую сценическую драматургию. Премьера от Amadeus Concerts предлагает взглянуть на песни, любимые несколькими поколениями, под новым углом: в формате шоу при участии оркестра 300-летия Санкт-Петербурга, рок-группы, танцоров и солистов оперы.
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