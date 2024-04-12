«Симфоническое Pink Floyd шоу» в клубе A2 Green Concert

Музыка Pink Floyd с самого начала предполагала размах и особую сценическую драматургию. Премьера от Amadeus Concerts предлагает взглянуть на песни, любимые несколькими поколениями, под новым углом: в формате шоу при участии оркестра 300-летия Санкт-Петербурга, рок-группы, танцоров и солистов оперы.