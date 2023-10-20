Кадетский дуэт "Орёлики" из Новосибирска победил во всероссийском флешмобе

Ребята из Новосибирска впечатлили жюри песней "Вперёд, Россия!".Учащиеся Сибирского кадетского корпуса из дуэта "Орёлики" стали победителями всероссийского флешмоба, проведённого в рамках нацпроекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".
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