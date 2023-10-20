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Кадетский дуэт "Орёлики" из Новосибирска победил во всероссийском флешмобе

Кадетский дуэт "Орёлики" из Новосибирска победил во всероссийском флешмобе

Ребята из Новосибирска впечатлили жюри песней "Вперёд, Россия!".Учащиеся Сибирского кадетского корпуса из дуэта "Орёлики" стали победителями всероссийского флешмоба, проведённого в рамках нацпроекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".

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