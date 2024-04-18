Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России и Москве. Он ожидается в пятницу, порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.