Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России и Москве. Он ожидается в пятницу, порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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