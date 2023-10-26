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Посол РФ в Израиле сообщил, что три россиянина находятся в заложниках у ХАМАС

Посол РФ в Израиле сообщил, что три россиянина находятся в заложниках у ХАМАС

Дипломаты поддерживают соответствующие контакты, указал онПосол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Соловьев Live» заявил, что три человека, с российским и израильским гражданством, предположительно, находятся в заложниках у боевиков ХАМАС.

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