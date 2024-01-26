Лыжня-2024 на ´Белшине´: нас не догонят.

Любителям зимних видов спорта и развлечений, несомненно, везет: обилие снега и комфортная температура окружающей среды позволяют вдоволь насладиться различными активностями, а также принять участие в состязаниях.
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