Арт-терапия в психологии – путь к самопознанию и исцелению Арт-терапия – это метод психотерапии, в основе которого лежит использование художественного процесса для поддержки психологического и эмоционального благополучия человека.
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