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Арт-терапия в психологии – путь к самопознанию и исцелению 

Арт-терапия в психологии – путь к самопознанию и исцелению 

Арт-терапия в психологии – путь к самопознанию и исцелению  Арт-терапия – это метод психотерапии, в основе которого лежит использование художественного процесса для поддержки психологического и эмоционального благополучия человека.

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