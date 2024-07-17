Отсылку на Человека-паука заметили в фильме «Дэдпул и Росомаха»

В новом трейлере фильма "Дэдпул и Росомаха" появился пародийный отсчет времени Человека-паука. На 0:35 секунде видео главные герои едут в машине, а Уэйд Уилсон пародирует знаменитый жест Человека-паука, когда он выпускает паутину.