Подрядчики должны убрать асфальт на четырех улицах Томска в соответствии с национальным проектом

Ремонту дорог в Томске угрожают проблемы с качеством асфальтобетонных смесей. По данным городских властей, несогласованная смесь была обнаружена на нескольких участках, в том числе на проспектах Фрунзе и Академическом, а также на улицах Интернационалистской и Вокзальной.
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