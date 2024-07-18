Подрядчики должны убрать асфальт на четырех улицах Томска в соответствии с национальным проектом

Ремонту дорог в Томске угрожают проблемы с качеством асфальтобетонных смесей. По данным городских властей, несогласованная смесь была обнаружена на нескольких участках, в том числе на проспектах Фрунзе и Академическом, а также на улицах Интернационалистской и Вокзальной.