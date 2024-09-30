Хроники бывших жен: извините, ваше величество, но у меня есть своя жизнь!

Майя Maja

После этого хочется спросить, а что за алименты в 25 тысяч ты себе купил индульгенцию на право отказа от человеческого, морально-нравственного и социального воспитания своего же ребенка?! Только в танчики поиграть, это твое воспитание будущего мужчины" Да...деградация... Не удивительно, что в итоге, такие никому не нужны в жизни.