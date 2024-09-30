ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Хроники бывших жен: извините, ваше величество, но у меня есть своя жизнь!

Хроники бывших жен: извините, ваше величество, но у меня есть своя жизнь!

Анастасия Пономаренко. Эта история, которую я прочла в одном юридическом паблике, повергла в шок своим мужским «белопольтовым» цинизмом даже меня, насмотревшейся на своем веку достаточно семейных кульбитов.

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Комментарии
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Майя Maja
После этого хочется спросить, а что за алименты в 25 тысяч ты себе купил индульгенцию на право отказа от человеческого, морально-нравственного и социального воспитания своего же ребенка?! Только в танчики поиграть, это твое воспитание будущего мужчины&quot; Да...деградация...  Не удивительно, что  в итоге, такие никому не нужны в жизни.
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