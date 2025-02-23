Нацбанк Казахстана ограничил спреды в обменниках страны

Правление Национального банка Казахстана заявило о том что оно закрепило размеры самого большого спреда между курсами покупки и продажи зарубежной валюты в обменных пунктах: для доллара США — 7 тенге, для евро — 10 тенге.
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