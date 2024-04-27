Основатели «Светофора» откроют гипермаркеты «Мега-Маяк» в Красноярске

В Красноярске откроют новые гипермаркеты «Мега-Маяк». Информацию о планах по открытию NGS24.RU подтвердили в фирме «ЛидерТрейд54», одним из учредителей которой значится бизнесмен Сергей Шнайдер, сооснователь сетей «Светофор» и «Маяк».