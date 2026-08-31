Трутнев осмотрел Ил-114-300 во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во Владивостоке провел осмотр самолета Ил-114-300, который составит основу парка Дальнего Востока на местных и региональных воздушных линиях, передает корреспондент ТАСС.
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