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Как Порошенко с помощью российских СМИ Залужного снимает

Как Порошенко с помощью российских СМИ Залужного снимает

© Пресс-служба президента Украины Ростислав Ищенко За последние полгода уже, наверное, десятый раз складывается одна и та же ситуация: несколько действующих и бывших депутатов из окружения Петра Порошенко сообщают, что им в Офисе Зеленского "по секрету" рассказали о том, что Залужный снят, а на его место назначен какой-то другой генерал (в последний раз преемником Залужного назвали Буданова).

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