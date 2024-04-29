Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет «Акации» показал, как уничтожил опорник ВСУ за Авдеевкой

Расчет «Акации» показал, как уничтожил опорник ВСУ за Авдеевкой

Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт украинских боевиков на Авдеевском направлении.

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