Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт украинских боевиков на Авдеевском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сотни машин с женщинами и детьми: мигранты из Таджикистана жалуются, что их не пускают в Россию
- С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину
- Трофейный «Леопард» доставили в Москву: Rheinmetall в гневе, Берлин бубнит, что «так не делают», Путин устроил «зоопарк»
Свежие комментарии