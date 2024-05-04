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«Надеюсь, там не будет слишком холодно». Томас Бах готов искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024

Олимпийские игры пройдут в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но ее планируют очистить к началу Игр.

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