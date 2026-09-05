НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Алабуга районында Cherry автомобиле юл читенә төшеп киткән, йөртүчесе үлгән

Алабуга районында Cherry автомобиле юл читенә төшеп киткән, йөртүчесе үлгән

Татарстанның Алабуга районында Cherry автомобиле юл читенә төшеп киткән, йөртүчесе һәлак булган. Татарстан Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, юл-транспорт һәлакәте бүген Костенеево – Свиногорье юлында булган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым