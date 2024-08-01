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Перемогу праздновали недолго

Перемогу праздновали недолго

Армия Мали уничтожила лагерь боевиков и украинских наёмников, напавших на днях на колонну «Вагнера» Из Мали приходят сообщения о том, что радость «перемоги» со стороны террористической группировки, которую на средства и под кураторством западных спецслужб поддержали украинские боевики, оказалось недолгой.

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