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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латыпов, Логинов, Халили, Резцова, Гореева и еще 9 биатлонистов вошли в пул тестирования IBU

Это Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Анастасия Гореева, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

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