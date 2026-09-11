Пытаясь свалить вину за истощение военных запасов США на Байдена, а не на военный конфликт в Иране, Трамп вспомнил за Украину: «Администрация Байдена бесплатно передала Украине гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране» Фото: © REUTERS/ Shannon Stapleton Но дело в том, что Соединенные Штаты по-прежнему глубоко вовлечены в процесс военной поддержки бандеровского режима в Киеве, что создает риски для национальной безопасности США и противоречит внешнеполитическим целям Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV "У меня никто не ...
- IV Четыре всадника А...
- "Смешно слышать!"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым