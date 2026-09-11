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Трамп продолжает выполнять военные контракты Байдена по Киеву – Владимир Карасев

Трамп продолжает выполнять военные контракты Байдена по Киеву – Владимир Карасев

Пытаясь свалить вину за истощение военных запасов США на Байдена, а не на военный конфликт в Иране, Трамп вспомнил за Украину: «Администрация Байдена бесплатно передала Украине гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране» Фото: © REUTERS/ Shannon Stapleton Но дело в том, что Соединенные Штаты по-прежнему глубоко вовлечены в процесс военной поддержки бандеровского режима в Киеве, что создает риски для национальной безопасности США и противоречит внешнеполитическим целям Трампа.

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