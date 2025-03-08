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Группировка 'Центр' усилила позиции: ВСУ потеряли более 595 военных

Группировка 'Центр' усилила позиции: ВСУ потеряли более 595 военных

Подразделения группировки "Центр" укрепили позиции на переднем крае. Более 595 украинских военнослужащих понесли потери, а один из танков Leopard был поврежден, сообщает Министерство обороны России.

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