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Йоханнес Бо: «Моя задача – как можно больше быть с семьей, потому что это время уже никогда не вернуть»

Летом Йоханнес во второй раз стал отцом, его супруга Хедда родила дочку. Бо отказался от подготовки к сезону в сборной и тренируется самостоятельно.

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