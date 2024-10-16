Запад давит: на Украине заговорили о выборах

С мест сообщают, что на Банковой все говорят про выборы, которые должны состояться в 2025 году, а тем временем нелегитимный президент Зеленский вовсю использует военное время для зачистки конкурентов и наиболее неудобных персон.
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