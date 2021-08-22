Тверской императорский дворец приглашает на воскресные экскурсии по своим владениям

22 августа Тверской императорский дворец приглашает всех желающих посетить несколько экскурсий. Давно мечтаете почувствовать себя настоящим императором или императрицей, да или просто погрузиться в атмосферу тех времен? Тогда нужно поспешить.
22 августа Тверской императорский дворец приглашает всех желающих посетить несколько экскурсий. Давно мечтаете почувствовать себя настоящим императором или императрицей, да или просто погрузиться в атмосферу тех времен? Тогда нужно поспешить.
Свежие комментарии