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В Астрахани на улице Савушкина машина упала в дорожную яму, возникшую из-за просадки

В Астрахани на улице Савушкина машина упала в дорожную яму, возникшую из-за просадки

Причины произошедшего выясняются. Вечером 17 октября около дома №47 по ул. Савушкина произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль «Нива» въехал в яму, образовавшуюся в результате просадки дорожного полотна.

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