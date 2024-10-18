В Астрахани на улице Савушкина машина упала в дорожную яму, возникшую из-за просадки

Причины произошедшего выясняются. Вечером 17 октября около дома №47 по ул. Савушкина произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль «Нива» въехал в яму, образовавшуюся в результате просадки дорожного полотна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии