Призрак - 4

Это у них там четверг - рыбный день, а у нас сказочный ;-) Просто сказочный четверг.Друзья мои, здравствуйте! Сегодня увидело свет продолжение истории про призрака, точнее, там один из героев призрак, с которого и началась эта история.
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