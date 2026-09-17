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Писатель Владимир Виноградов

6 подписчиков

Призрак - 4

Призрак - 4

Это у них там четверг - рыбный день, а у нас сказочный ;-) Просто сказочный четверг.Друзья мои, здравствуйте! Сегодня увидело свет продолжение истории про призрака, точнее, там один из героев призрак, с которого и началась эта история.

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