Период распада: что ждет Германию после роспуска бундестага

1106 прочтений Вчера Оглавление Президент ФРГ распустил парламент Шансы партий в Германии на победу Фактор внешней политики в линии кандидатов После раскола правящей коалиции и вотума недоверия правительству президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил 27 декабря о роспуске бундестага.