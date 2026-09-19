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Олег Ли о 4:0 с «Динамо»: «Амур» противостоял сильному оппоненту. Эта победа важна для уверенности и построения команды»

Нападающий « Амура » Олег Ли высказался после победы над московским « Динамо » (4:0). Форвард набрал 3 (1+2) очка в этом матче.

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