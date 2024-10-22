Летом 2024 года Москва привлекла рекордное количество иностранных туристов

Рост числа иностранных туристов в Москве продолжается. По данным сервиса онлайн-бронирования Ostrovok, количество бронирований жилья иностранцами выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым летом и почти в три раза по сравнению с 2022 годом.