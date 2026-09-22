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Курские новости

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Курянка получила 10 месяцев принудительных работ за неуплату алиментов

Курянка получила 10 месяцев принудительных работ за неуплату алиментов

Накопившийся долг по алиментам составил 931 298 рублей, несмотря на отбытые ранее обязательные работы за неуплату.

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