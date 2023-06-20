Минтруд опубликовал точный календарь выходных дней в 2024 году

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день, гласит сообщение в Tg-канале (18+) ведомства.
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