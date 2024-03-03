Миграционная политика меняется на глазах, и это следствие решения одной из основных задач, которая стоит перед государством.
Мигранты массово покидают Россию: причины и последствия
Комментарии
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Татьяна Курочкина
Я не имею ввиду"испугавшихся " в 2022-м крыс......Те пусть"полными ложками хлебают" свою свободу.Ни одним народом (☝️) предатели не "ценятся" ‼️☝️
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6 час.
татьяна суханова
Автор явно занижает численность мигрантов и желание выдает за действительность. Мы же не слепые и видим, что численность мигрантов не снижается, а растет. В школы приходят дети, не знающие русского языка, сидят , как истуканы, и численность их растет. Выйдите во двор и посмотрите, сразу же натолкнетесь на детей мигрантов, зачастую ведущих себя нагло, делающих, что им хочется. А то, что играют у машин припаркованных в футбол, вытаптывают цветы, орут, а не разговаривают им плевать на окружающих. Мигранты нужны нашим предпринимателям и олигархии, чтобы наживаться на них, а то, что с ними на одного работающего едет семейство численностью под 10 человек. Автор указывает работающие единицы, умножьте эту цифру на количество членов семейства и поймете сколько сейчас мигрантов в России. Решать кто будет работать выходцы с Азербайджана или Индии будут работодатели. И врятли это будет замещение. Платите достойно и мигрантов понадобится гораздо меньше.
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5 час.
И
Ирина
Но не замещать же коренное население абсолютными кишлачными дикарями, которые не только не способны, но и не хотят жить в России по ее законам, а стремятся силой и угрозами навязать здесь свои обычаи!!! Вы в курсе, что творят мигранты на нашей земле?! Их отпрыски уже в школах нашим детям грозятся головы отрезать!!! Уж лучше упростить получение гражданства для европейцев, которые не принимают моральные "ценности", навязываемые им правительствами их стран, и для бывших россиян из сегодняшней враждебной Прибалтики, которых беспардонно изгоняют оттуда. Но не грязной же необузданной и злобной ордой с совершенно чуждым нам менталитетом населять Россию! После их нашествия статистика может показать гораздо более быстрое исчезновение коренного населения! Его просто начнут истреблять.
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5 час.
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