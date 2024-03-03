Мигранты массово покидают Россию: причины и последствия

татьяна суханова

Автор явно занижает численность мигрантов и желание выдает за действительность. Мы же не слепые и видим, что численность мигрантов не снижается, а растет. В школы приходят дети, не знающие русского языка, сидят , как истуканы, и численность их растет. Выйдите во двор и посмотрите, сразу же натолкнетесь на детей мигрантов, зачастую ведущих себя нагло, делающих, что им хочется. А то, что играют у машин припаркованных в футбол, вытаптывают цветы, орут, а не разговаривают им плевать на окружающих. Мигранты нужны нашим предпринимателям и олигархии, чтобы наживаться на них, а то, что с ними на одного работающего едет семейство численностью под 10 человек. Автор указывает работающие единицы, умножьте эту цифру на количество членов семейства и поймете сколько сейчас мигрантов в России. Решать кто будет работать выходцы с Азербайджана или Индии будут работодатели. И врятли это будет замещение. Платите достойно и мигрантов понадобится гораздо меньше.