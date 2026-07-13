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Бастрыкин согласился возбудить дело в отношении судьи из Тывы

Бастрыкин согласился возбудить дело в отношении судьи из Тывы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского Тывы Азияны Монгуш.

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